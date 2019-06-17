«Оттава» продлила контракт с нападающим Дюклером на один год
«Оттава Сенаторз» продлил соглашение с канадским нападающим Энтони Дюклером на один год, контракт рассчитан на $ 1,65 млн, сообщается на официальном сайте клуба.
«Мы довольны тем, что Энтони смог привнести в наш состав. Контракт с ним позволил повысить скорость команды и глубину атаки.
Скорость и мастерство Энтони продолжают развиваться, а ведь ему только 23 года. Мы уверены, что у него есть шанс вырасти в действительно превосходного игрока», — приводит слова генерального менеджера «Оттавы» Пьера Дориона сайт клуба.
В февале 2019 года «Сенаторз» обменяли нападающего Райана Дзингела в «Коламбус Блю Джекетс» на Дюклера.
В сезоне-2018/19 Дюклер провёл 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забил 19 голов и отметился 14 результативными передачами.
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