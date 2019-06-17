«Адмирал» заключил пробный контракт с нападающим Бакошем
Хоккейный клуб «Адмирал» заключил пробное соглашение со словацким нападающим Мартином Бакошем, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
29-летний Бакош в прошедшем сезоне выступал за ХК «Сочи». В регулярном чемпионате нападающий отыграл 22 матча, ему удалось набрать 15 (7+8) баллов при показателе полезности "+4" и двух минутах штрафного времени. В среднем Бакош проводил на площадке более 16 минут за матч. В плей-офф Бакош провёл 6 игр. Забросил 1 шайбу и заработал 4 минуты штрафного времени.
«Адмирал» занял предпоследнее, 12-е место на «Востоке» по итогам регулярного чемпионата. В 62 играх команда смогла набрать 51 очко. Отстав от восьмого места, которое занял челябинский «Трактор», и зоны плей-офф на 7 очков.
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