«Адмирал» заключил пробный контракт с нападающим Бакошем

Хоккейный клуб «Адмирал» заключил пробное соглашение со словацким нападающим Мартином Бакошем, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

29-летний Бакош в прошедшем сезоне выступал за ХК «Сочи». В регулярном чемпионате нападающий отыграл 22 матча, ему удалось набрать 15 (7+8) баллов при показателе полезности "+4" и двух минутах штрафного времени. В среднем Бакош проводил на площадке более 16 минут за матч. В плей-офф Бакош провёл 6 игр. Забросил 1 шайбу и заработал 4 минуты штрафного времени.

«Адмирал» занял предпоследнее, 12-е место на «Востоке» по итогам регулярного чемпионата. В 62 играх команда смогла набрать 51 очко. Отстав от восьмого места, которое занял челябинский «Трактор», и зоны плей-офф на 7 очков.