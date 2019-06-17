«Анахайм» объявил о назначении Экинса на пост главного тренера

Новым главным тренером «Анахайма» назначен Даллас Экинс, он станет 10-м специалистом на этой должности в истории команды, сообщается на официальном сайте клуба.

«Даллас — выдающийся главный тренер, который хорошо работал с игроками с тех пор, как присоединился к организации четыре года назад. Он потрясающий лидер и стратег и заслуживает этой возможности», — приводит слова исполнительного вице-президента и генерального менеджера «Дакс» Боба Мюррея сайт клуба.

Экинс занимал аналогичный пост в «Эдмонтон Ойлерз» с 2013 по 2014 год. В сезоне-2013/14 канадскому клубу не удалось выйти в плей-офф, а в ходе следующего сезона специалист был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Последние четыре сезона 52-летний специалист возглавлял фарм-клуб «Анахайма» в Американской хоккейной лиге.

В феврале нынешнего года руководство «Дакс» уволило Рэнди Карлайла, а исполняющим обязанности главного тренера был назначен генеральный менеджер Боб Мюррей. По итогам сезона клуб из Калифорнии впервые за семь лет не попал в плей-офф.