Карлссон подписал новый контракт с «Сан-Хосе», став самым дорогим защитником НХЛ

Защитник Эрик Карлссон подписал новый контракт с «Сан-Хосе» и стал самым дорогим защитником Национальной хоккейной лиги. Соглашение между «Шаркс» и шведским игроком рассчитано на 8 лет, сообщает официальный сайт клуба.
По условиям контакта среднегодовая зарплата Карлссона составит $ 11,5 млн, в контракт включён пункт о запрете на обмен. $ 53 из $ 88 млн контракта составляет подписной бонус. Более 60% от общей суммы соглашения ($ 53 млн) Карлссон заработает в первые четыре года.
После подписания этого соглашения Карлссон стал самым дорогим защитником НХЛ. Опережая Дрю Даути из «Лос-Анджелес Кингз» (среднегодовая зарплата $ 11 млн) и Пи Кея Суббэна из «Нэшвилл Предаторз» ($ 9 млн).
Среди всех игроков Карлссон по зарплате занимает третье место. Больше него получают только нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн) и форвард «Торонто Мэйпл лифс» Остон Мэттьюс ($ 11,6 млн).
В сезоне-2018/19 шведский защитник провёл 53 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 45 (3+42) очков при показателе полезности "+6" и 22 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке около 24,5 минут за встречу. В плей-офф на его счету 16 (2+14) баллов в 19 играх. Из-за травмы Эрик также пропустил 29 матчей в регулярке.
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