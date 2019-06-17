Президент «Барыса»: мы подали запрос о расторжении контракта с Граховиной
Президент «Барыса» Борис Иванищев сообщил о решении клуба расторгнуть контракт с чешским голкипером Домиником Граховиной и рассказал о ситуации с вратарями в команде.
«Мы прощаемся с Граховиной, подали запрос о расторжении контракта. У нас нет первого или третьего номера в воротах. Всё определяется спортивным принципом. Паскуаль определённо поможет нам в будущем. Кудрявцев получил шанс в «Номаде», который будет играть в Высшей хоккейной лиге. Карлссон? У него действующий контракт, давайте дадим ему реализовать себя. Все видели результат, когда Граховина был в команде», — приводит слова Иванищева Hokej.cz.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 24-летний Граховина провел 26 матчей и пропустил 57 голов.
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