В «Шербруке» отреагировали на слова Алексеева про дикие вечеринки новичков

В бывшем клубе Ярослава Алексеева «Шербрук Финикс» начали проверку по факту заявлений хоккеиста о диких вечеринках новичков в юниорских канадских лигах. Российский игрок сообщил генеральному директору команды Жослену Тибо, что журналист неправильно его понял.

«Я общался с несколькими игроками, в том числе и с Ярославом Алексеевым, чтобы разобраться в ситуации, о которой написали сегодня утром. Они все заверили, некоторые факты были поданы неверно. Алексеев подтвердил, что журналист неправильно его процитировал и перевёл. Несмотря на это мы относимся к ситуации очень серьёзно. Соответствующие меры будут приняты по окончании расследования, если это необходимо», — приводи слова Тибо официальный сайт «Шербрука».

Алексеев является уроженцем Тюмени, первые шаги в профессиональном хоккее он сделал в системе московского «Динамо», в сезоне-2015/16 дебютировав в МХЛ в составе МХК «МВД» (Балашиха). Затем он перебрался в Северную Америку, где два года выступал за «Шербрук Финикс».