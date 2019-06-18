Генменеджер «Виннипега»: мы любили Трубу, но у него были личные обстоятельства

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф объяснил обмен с «Нью-Йорк Рейнджерс», в результате которого на Бродвей перебрался защитник Джейкоб Труба, а в обратном направлении отправился защитник Нил Пионк.
«Обмен Джейкоба — необходимый шаг для клуба, чтобы начать работу, которую необходимо проделать за лето. Мы хотели бы сохранить всех и при этом иметь пространство под потолком зарплат, чтобы дать игрокам то, что они заслужили. Таковы реалии мира потолка зарплат.
Мы видели, как развивается Труба и какого прогресса он смог добиться. Но очевидно, что у него были какие-то свои личные обстоятельства. Учитывая, что у него оставался один год до выхода на рынок неограниченно свободных агентов, он получил возможность двигаться дальше.
Джейкоб — наш второй первораундник. И всегда есть любовь к игроку, которого вы когда-то привели в организацию. Он хорошо потрудился в течение шести лет на благо команды. Теперь мы желаем ему всего наилучшего», — цитирует Чевелдэйоффа официальный сайт «Виннипега».
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