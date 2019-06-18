Хагелин: было важно остаться в «Вашингтоне» и заключить длительный контракт

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Карл Хагелин прокомментировал заключение нового контракта с клубом.

«Когда меня обменяли в «Вашингтон», я не очень представлял себе, чего ожидать. Но эти 27 матчей дали мне лучшее понимание того, какая это хорошая команда и как классно играть за «Кэпс». После окончания сезона, конечно, осталось чувство горечи от того, что нам не удалось добиться желаемого, но на заключительных встречах я им сказал, что хотел бы остаться.

Всё произошло очень быстро. Я был очень рад. Я надеялся на длительный срок и был готов немного пожертвовать зарплатой ради четырёхлетнего договора. Теперь я планирую провести в «Вашингтон Кэпиталз» четыре года. Мне было важно остаться и заключить длительный контракт. Меня часто меняли. Не в первые мои четыре года в лиге, а в последние. Но потом все зависит от тебя самого. Надо показывать себя каждый день. В конце концов, так всё это в лиге и работает. Просто так тебе ничего не достанется.

Я остался в «Вашингтоне», чтобы иметь шанс побеждать. Мне повезло играть в плей-офф в каждом сезоне, что я в лиге, принять участие в пяти финалах конференций и трёх финалах Кубка Стэнли. И я очень люблю находиться в таких ситуациях. Но очень часто в это время года приходится смотреть, как бьются другие команды, что меня немножечко бесит. Мне хочется к этому вернуться. И если бы я не думал, что у «Кэпиталз» нет шансов выиграть Кубок Стэнли, то не подписал с ними контракт», — цитирует Хагелина официальный сайт НХЛ.