Шустр: в КХЛ хочу доказать, что я всё ещё хороший хоккеист

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Андрей Шустр прокомментировал переход в китайский клуб после нескольких сезонов в НХЛ.
«Мне нужны были перемены, и это большой вызов для меня лично, я жду его. Будет невероятно интересно попробовать себя в новой лиге, узнать новую культуру и внести вклад в развитие хоккея в этой стране. Еду в Китай без всяких предрассудков, с нетерпением жду возможности получше узнать эту страну.
Последний год был не очень удачным. Всё было неплохо в один момент карьеры, но затем «Тампа» усилилась сильными защитниками, я стал пропускать больше матчей… Принял решение перейти в «Анахайм», но дела не пошли у команды с самого начала, и так я оказался в «Сан-Диего». В КХЛ хочу доказать, что я всё ещё хороший хоккеист.
Я играл с Никитой Нестеровым в «Тампе», будет приятно встретиться с ним, он уже стал олимпийским чемпионом, выиграл Кубок Гагарина. Также жду встречи с Павлом Дацюком, за ним всё также интересно наблюдать на льду», — цитирует Шустра официальный сайт КХЛ.
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