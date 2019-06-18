Каменский: забудьте о канадских площадках — их уже нет!

Вице-президент КХЛ по развитию, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением о дискуссии вокруг перехода ИИХФ на канадские площадки.

«Забудьте о канадских площадках — их уже нет! Они остались в том времени, когда мы в начале 90-х годов уезжали за океан. До сих пор помню крошечные катки Баффало, Бостона или Чикаго, я подозреваю, с размерами не больше 58-59 метров на 25-26. Там за воротами практически не было места — и два хоккеиста просто не могли разъехаться. На этих аренах борта трещали — шёл очень жёсткий, силовой и прямолинейный хоккей, выгодный для бойцов. Действительно „бей-беги“.

С тех пор в НХЛ всё изменилось. Я помню, как вводили в строй новые арены в таких канадских городах, как Калгари или Ванкувер. Вот там площадки были ближе скорее к финским, а их длина составляла 61 метр. Так что классические канадские арены остались в далёком прошлом. Как и прямолинейный стиль игры.

На мой взгляд, изюминкой нашей лиги является то, что мы имеем возможность наблюдать хоккей на аренах всех трёх форматов — европейского, финского, североамериканского. Это даёт хорошую динамику и всем хоккеистам, и лиге в целом. Мне очень нравится телекартинка с дальневосточных матчей, которые проводятся в Хабаровске и Владивостоке на маленьких площадках. Игры там смотрятся очень хорошо, динамично, насыщенно. В то же время у нас в Москве всё по классическим европейским стандартам и хоккей тоже очень интересен", — цитирует Каменского Russia-Hockey.