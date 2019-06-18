Экс-форвард «Трактора» и «Витязя» Михал Ржепик продолжит карьеру на родине

Известный чешский нападающий Михал Ржепик заключил контракт со «Спартой», информирует официальный сайт чешского клуба.

Минувший сезон нападающий начинал в «Словане», в составе которого принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата, забросив 10 шайб и сделав 11 результативных передач при показателе полезности «-12» и 18 штрафных минутах. В среднем за матч Ржепик проводил на льду 17 минут 39 секунд. За «Витязь» Михал набрал 9 (5+4) очков в 19 играх регулярки и не отметился результативными действиями в четырах играх плей-офф.

За карьеру в КХЛ 30-летний форвард также защищал цвета таких клубов, как пражский «Лев» и «Трактор». В общей сложности за пять сезонов в лиге Михал сыграл 242 матча и набрал 88 (44+44) очков при полезности «-24».