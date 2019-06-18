Экс-защитник «Виннипега» и «Локомотива» продолжит карьеру в Австрии
Канадский защитник Марк Флуд заключил контракт с австрийским клубом «Вена Кэпиталз», информирует официальный сайт клуба.
Последние два сезона 34-летний защитник провёл в Финляндии, выступая в составе «Ильвеса». В минувшем сезоне Марк забросил три шайбы и сделал шесть голевых передач в 60 матчах регулярного чемпионата. В семи играх плей-офф на счету Флуда 4 (2+2) очка.
Хоккеист известен по выступлениям в КХЛ. В сезоне-2012/13 Флуд защищал цвета «Локомотива». Впоследствии Марк также играл за «Медвешчак» и «Ладу». В общей сложности в лиге он сыграл 156 матчей, отметившись 35 (11+24) очками.
Имеет опыт игры и в Национальной хоккейной лиге. За океаном Марк поиграл в «Нью-Йорк Айлендерс» и «Виннипег Джетс» (39 матчей в НХЛ).
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