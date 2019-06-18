Херсли покинет СКА и перейдёт в другой клуб КХЛ

Шведский защитник Патрик Херсли не станет подписывать новое соглашение с питерским СКА, при этом он продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге, сообщил представляющий интересы игрока агент Глеб Чистяков.

«Херсли не подпишет новый контракт со СКА и продолжит карьеру в другом клубе КХЛ. В каком именно — объявим в ближайшее время», — приводит слова Чистякова ТАСС.

В минувшем сезоне 32-летний швед провёл 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 33 (14+19) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф на счету защитника три голевые передачи в 12 играх при показателе полезности «-5».

СКА завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина на стадии финала Западной конференции, уступив в семи матчах московскому ЦСКА.