Минское «Динамо» продлит контракт с защитником Бокуном

Защитник Даниил Бокун подпишет двусторонний контракт с минским «Динамо», срок соглашения будет рассчитан на один год, сообщает «Страница хоккея Беларуси».
В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 22-летний игрок провёл за минское «Динамо» в регулярном чемпионате 18 матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко, при показателе полезности «-7». В чемпионате Беларуси за «Шахтёр» он сыграл 36 матчей, где набрал 11 (4+7) очков, при показателе полезности «+9» и завоевал бронзу. На чемпионате мира—2019 Бокун в составе сборной Беларуси в 5 играх набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «+3».
Также в сферу интересов минского «Динамо» попал белорусский защитник Роман Дюков. Предыдущий сезон 23-летний игрок начинал в «Торпедо» из Усть-Каменогорска, затем перебрался в «Ладу». В настоящим момент хоккеист является свободным агентом.
Минское «Динамо» в предыдущем сезоне КХЛ заняло предпоследнюю строчку на «Западе», набрав в 62 играх 42 очка.
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