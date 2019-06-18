Младшего сына Максима Соколова выпустили из СИЗО

Подозреваемого в убийстве матери сына экс-хоккеиста СКА Максима Соколова — Арсения выпустили из СИЗО, однако его статус по уголовному делу не изменился, сообщает Пятый канал.
Следователи пришли к выводу, что причин арестовывать младшего сына экс-хоккеиста СКА нет. Правоохранители учли возраст и данные о личности юноши, а отец Арсения поручился, что сын будет находиться под его надзором.
Изначально следователи склонялись к версии, что старший сын Максим зарезал мать и пытался покончить с собой. Однако характер ранений юного хоккеиста заставил силовиков усомниться в этом.
У Максима проникающие ранения грудной клетки — задеты лёгкие, двусторонний пневмоторакс, стоят дренажи в обоих лёгких, трахеостомия (трубка в горле) и аппарат ИВЛ. Порез горла с повреждением органов дыхания. Он под препаратами, но в сознании. Состояние стабильно тяжёлое.
Потом Арсений поменял показания. Добавил, что сам бросился добивать брата, из мести за маму. Здесь также нашлись нестыковки. Если он видел тело Ирины до того, как побежал к соседям, почему не бросился мстить сразу? А если мать была ещё жива – почему направился к соседям, а не к ней?
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