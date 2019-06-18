Генменеджер «Питтсбурга» прокомментировал отказ Кессела на обмен из «Пингвинз»

Нападающий Фил Кессел воспользовался своим пунктом в контракте, не дав обменять себя из «Питтсбург Пингвинз». Генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Случай с Филом надо рассматривать как вариант, который нам предложили. Мы пытались обновить состав, и у нас появилась возможность получить очень хорошего хоккеиста. Но это не означает, что мы хотим его обменять.

Фил — замечательный хоккеист. Без него мы бы не смогли выиграть Кубок. Он способен решать исход матчей и будет играть на таком уровне ещё пару лет. Так что посмотрим, что из этого получится. Для клуба очень важно, чтобы у хоккеиста не было возможности контролировать обмен. Если такое случится, ничего хорошего не получится. Сейчас я считаю, что Фил останется в команде. Я не пытаюсь обменять его во что бы то ни стало. Если у нас появится интересное предложение, мы рассмотрим его, как в случае с другими хоккеистами.

На данный момент он заслуживает право иметь пункт в контракте, позволяющий ему выбирать клубы, в которые его можно обменять, и так влиять на возможность обмена вообще. Не думаю, что в этом есть что-то необычное. У него есть на это право. Конечно, клубу будет обидно, если предлагаемый обмен был выгоден команде. Однако Фил поступал по правилам», — приводит слова Рутерфорда сайт НХЛ.

В контракте 31-летнего нападающего есть пункт, требующий согласия хоккеиста для совершения некоторых обменов. В 82 играх минувшего регулярного чемпионата двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» набрал 82 (27+55) очка, а в сезоне 2017-18 годов установил личный рекорд, записав на свой счёт 92 (34+58) балла за результативность (также в 82 играх).