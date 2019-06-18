Коберн: у «Тампы» невероятная команда, я хочу быть её частью

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэйдон Коберн после подписания нового двухлетнего контракта с клубом прокомментировал желание продолжить сотрудничество с клубом, несмотря на существенное снижение зарплаты.

«Быть частью этой команды и этого клуба было честью с тех пор, как я попал сюда. Это наш дом. Мы любим «Тампу» и всё, что её окружает. У нас здесь невероятная команда, и я хочу быть её частью» — сказал Коберн во время пресс-конференции, его слова приводятся в «твиттере» клуба.

Предыдущий контракт 34-летнего игрока предполагал зарплату в $ 3,7 млн. По новому соглашению она будет снижена до $ 1,7 млн в год.

В сезоне-2018/19 канадский защитник провёл 74 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 22 (4+18) очка при показателе полезности "+4" и 34 минутах штрафного времени. В плей-офф на его счету 1 (0+1) балл в двух играх.