«Оттава» продлила контракт с защитником Энглундом
«Оттава» подписала новый однолетний двусторонний контракт с защитником Андреасом Энглундом. По новому соглашению игрок получит $ 700 тыс. за матчи в Национальной хоккейной лиге и $ 80 тыс. — в АХЛ, сообщает официальный сайт «Сенаторз».
23-летний уроженец Стокгольма завершил свой третий профессиональный сезон, играя в основном в фарм-клубе «сенаторов». В прошлом году он набрал 14 (3+11) очков, а также заработал 77 минут штрафа за 68 игр регулярного чемпионата АХЛ. Кроме того, он принял участие в трёх играх «Сенаторз» в которых результативными действиями не отметился, но получил 10 минут штрафного времени.
«Оттава» выбрала Энглунда во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги в 2014 году под 40-м номером.
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