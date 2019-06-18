Гудас: сделаю всё, что нужно «Вашингтону», я не привередлив

Защитник Радко Гудас прокомментировал свой обмен из «Филадельфии Флайерз» в «Вашингтон Кэпиталз».



«Я очень счастлив, что меня обменяли в команду, известную своими победами и желанием добывать их в каждой игре. Приятно, что буду играть с несколькими соотечественниками, а они — лучшие игроки в мире. Когда я осознал это, волнительное ожидание стало ещё сильнее.



Очевидно, вы знаете, что я играю в физический хоккей, я довольно простой игрок. Первый пас открытому игроку, выдавить соперника с пятака, собранно сыграть в меньшинстве — это то, на чём я сосредоточен в течение всего сезона.



Конечно, я тоже хочу помочь в нападении, но главное, что я могу сделать, — быть командным игроком и просто делать всё, что им нужно. Я не привередлив в этом отношении», — приводит слова Гудаса Washington Post.

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