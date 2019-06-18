Труба — о трансфере: я не придавал значения слухам, а потом мне позвонили

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба сообщил, что знал о слухах о своём обмене из «Виннипега», но не придавал им значения. По словам игрока, реальность перехода он осознал только после звонка из клуба.
«Я очень рад новой хоккейной возможности и новому месту. Знаю пару парней там. Играть на MSG-арене на выезде всегда было здорово. Но с историей, толпой и шумом это будет совершенно другой мир. Я рад новым возможностям в жизни и новым впечатлениям.
Я не особо разбирался в деталях обмена, знал столько же, сколько все остальные. Что-то из слухов, что-то из «Твиттера». Я не придавал этому значения. А потом мне позвонили и сообщили о сделке. Я не слежу за вещами, которые вне моего контроля, а просто стараюсь заниматься обычными вещами», — приводит слова Трубы Winnipeg Sun.
В сезоне-2018/19 Труба набрал 50 (8+42) очков в 82 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф отдал одну передачу.
- 18 июня 2019
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