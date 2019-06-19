Третьяк: Коновалов — превосходный вратарь, способный добиться больших успехов

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал попадание голкипера ярославского «Локомотива» Ильи Коновалова в число лидеров рейтинга драфта от скаутского бюро НХЛ.

«Коновалов уже давно считался нашим будущим, а после вызова в сборную стал и настоящим. Он провёл прекрасный сезон в «Локомотиве», а на Евротуре отлично сыграл за сборную, прекрасно проявив себя в тот момент, когда ему выпал шанс. У нас растёт очередной превосходный вратарь, способный добиться очень больших успехов», — приводят слова Третьяка «Известия».

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Коновалов принял участие в 45 матчах, оформив десять «сухарей». В среднем вратарь отражал 93% бросков при коэффициенте надёжности 1,89. Коновалов провёл также восемь матчей в Кубке Гагарина.