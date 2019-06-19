«Сент-Луис» сделал Ивану Барбашёву квалификационное предложение

«Сент-Луис Блюз» сделал российскому форварду Ивану Барбашёву квалификационное предложение, сообщил генеральный менеджер «музыкантов» Даг Армстронг.

«Мы сделали ему квалификационное предложение. Я поговорил с его агентом, и мы вернёмся к этому на следующей неделе. Мы ожидаем, что подпишем с ним контракт. Это очень хороший игрок, который продолжает прогрессировать. В этом сезоне он сделал большой шаг вперёд. И теперь нам нужно найти для него новый ориентир для дальнейшего развития», — цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ.

23-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде бело-голубых ХК МВД. После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В 80 матчах в регулярке-2018/19 Иван набрал 26 (14+12) очков. В победном плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах.

Прохоров: Барбашёв – отличный hard worker. Человек, который отдаётся игре