39-летний Джо Торнтон продолжит карьеру и проведёт 22-й сезон в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон принял решение продолжить карьеру в НХЛ в следующем сезоне, сообщил североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
О принятом решении ветеран сообщил в Лас-Вегасе, приехав на церемонию вручения индивидуальных наград. Джо номинирован на «Билл Мастертон Трофи».
«Ветераны, которых вы здесь видите, поддерживают потрясающую физическую форму. Да и сам по себе нынешний хоккей позволяет игрокам задержаться в нем подольше и продолжать выступать на высоком уровне. В нём уже не так много габаритных парней, силовой игры стало чуть меньше, а драк — намного меньше», — объяснил ветеранский феномен Торнтон.
Следующий сезон для 39-летнего канадца станет 22-м в НХЛ. Джо дебютировал в лиге в сезоне-1997/98 в составе «Бостон Брюинз». За «Сан-Хосе» он выступает с сезона-2005/06, в котором был обменян в команду из «Бостона».
- 19 июня 2019
-
08:31
-
08:15
-
07:57
-
06:58
- 18 июня 2019
-
22:45
-
22:10
-
21:20
-
20:45
-
19:31
-
19:13
-
18:55
-
18:33
-
18:04
-
17:22
-
16:58
-
16:20
-
15:54
-
15:27
-
14:46
-
14:29
-
13:40
-
13:15
-
13:00
-
12:38
-
12:25
-
12:03
-
11:45
-
11:17
-
11:10
-
10:40
-
10:10
-
10:00
-
09:37
-
09:15
-
08:51