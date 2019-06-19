39-летний Джо Торнтон продолжит карьеру и проведёт 22-й сезон в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон принял решение продолжить карьеру в НХЛ в следующем сезоне, сообщил североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.

О принятом решении ветеран сообщил в Лас-Вегасе, приехав на церемонию вручения индивидуальных наград. Джо номинирован на «Билл Мастертон Трофи».

«Ветераны, которых вы здесь видите, поддерживают потрясающую физическую форму. Да и сам по себе нынешний хоккей позволяет игрокам задержаться в нем подольше и продолжать выступать на высоком уровне. В нём уже не так много габаритных парней, силовой игры стало чуть меньше, а драк — намного меньше», — объяснил ветеранский феномен Торнтон.

Следующий сезон для 39-летнего канадца станет 22-м в НХЛ. Джо дебютировал в лиге в сезоне-1997/98 в составе «Бостон Брюинз». За «Сан-Хосе» он выступает с сезона-2005/06, в котором был обменян в команду из «Бостона».