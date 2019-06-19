Утверждён план предсезонной подготовки «Салавата Юлаева»

Лучшее, что было в КХЛ. Чего теперь ждать от битвы «Ак Барса» и «Салавата»?

В Казани перестройка, а в Уфе сохранили костяк и сделали ставку на молодого тренера. Сохранится ли интрига в «зелёном дерби»?