Утверждён план предсезонной подготовки «Салавата Юлаева»
Руководство и тренерский штаб «Салавата Юлаева» утвердили план предсезонной подготовки команды к сезону-2019/20.
15.07.2019 – cбор команды в Уфе;
15.07.19 – 19.07.19 – медицинский осмотр, тесты, тренировки;
20.07.19 – 01.08.19 – сборы в УТЦ «Паюлахти» (Финляндия) контрольный матч с «Нефтехимиком»;
07.08.2019 – 11.08.2019 – турнир в Нур-Султане (республика Казахстан), четыре контрольных матча, в соперниках «Барыс», «Ак Барс», «Автомобилист», «Нефтехимик»;
17.08.2019 – 18.08.2019 – два контрольных матча с «Трактором в УСА «Уфа-Арена»;
26.08.2019 – 28.08.2019 – три контрольных матча с «Автомобилистом», «Нефтехимиком» в УСА «Уфа-Арена»;
01.09.2019 – начало регулярного сезона-2019/20 Континентальной хоккейной лиги.
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