Уильямс: Кузнецов — самый большой мастер из тех, с кем я играл
Капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс назвал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова самым большим мастером из числа игроков, с которыми он вместе играл.
«Почему россиян стало меньше, но они всё равно добиваются успеха? Наверное, просто в НХЛ стали играть лучшие из лучших. Российские игроки здесь все до единого звёзды. И они все невероятно техничные.
Вообще, знаете, для меня самый большой мастер из тех, с кем я играл, — это Евгений Кузнецов. Он обладает невероятным талантом. Наверное, это обусловлено тем, что он умён и что его хорошо обучили в России», — цитирует Уильямса официальный сайт НХЛ.
37-летний Уильямс выступал за «столичную» команду на протяжении двух сезонов (2015-2017).
Капитан «Каролины» Уильямс не уверен, что продолжит карьеру
- 19 июня 2019
-
12:00
-
11:47
-
11:26
-
11:05
-
10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:32
-
09:15
-
09:00
-
08:31
-
08:15
-
07:57
-
06:58
- 18 июня 2019
-
22:45
-
22:10
-
21:20
-
20:45
-
19:31
-
19:13
-
18:55
-
18:33
-
18:04
-
17:22
-
16:58
-
16:20
-
15:54
-
15:27
-
14:46
-
14:29
-
13:40
-
13:15
-
13:00
-
12:38
-
12:25
Партнерский контент