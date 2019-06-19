Уильямс: Кузнецов — самый большой мастер из тех, с кем я играл

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс назвал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова самым большим мастером из числа игроков, с которыми он вместе играл.

«Почему россиян стало меньше, но они всё равно добиваются успеха? Наверное, просто в НХЛ стали играть лучшие из лучших. Российские игроки здесь все до единого звёзды. И они все невероятно техничные.

Вообще, знаете, для меня самый большой мастер из тех, с кем я играл, — это Евгений Кузнецов. Он обладает невероятным талантом. Наверное, это обусловлено тем, что он умён и что его хорошо обучили в России», — цитирует Уильямса официальный сайт НХЛ.

37-летний Уильямс выступал за «столичную» команду на протяжении двух сезонов (2015-2017).