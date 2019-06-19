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Торнтон: думаю ещё о 5 или 10 сезонах. Мне больше нечем заняться

Торнтон: думаю ещё о 5 или 10 сезонах. Мне больше нечем заняться
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон прокомментировал принятое решение о продолжении карьеры.

«Посмотрим. Я думаю ещё о пяти или 10 сезонах. Мне больше нечем заняться, так что посмотрим. Мы поговорим. Сядем и всё обсудим. Встретимся с владельцем Хассо Платтнером, тренером Питером Дебуром и генеральным менеджером Дагом Уилсоном, попробуем что-нибудь придумать. Физически я чувствую себя очень хорошо. Впервые за долгое время мне не надо в межсезонье заниматься реабилитацией, и я этому очень рад.

Мы провели сезон на хорошем уровне. Принимая во внимание, сколько ребят останется в составе, я не вижу причин, почему мы не можем предпринять ещё одну попытку выиграть Кубок. Нам не хватило сил, многие были травмированы. Это типичная история для многих команд. К сожалению, всё получилось именно так. Но наступает новый сезон», — цитирует Торнтона официальный сайт НХЛ.

39-летний Джо Торнтон продолжит карьеру и проведёт 22-й сезон в НХЛ
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