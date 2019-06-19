Алексей Морозов переизбран управляющим директором МХЛ до 2023 года

Сегодня, 19 июня, в Москве состоялось общее собрание членов Ассоциации «Молодёжная хоккейная лига», информирует организация в официальном пресс-релизе.

Повестка дня включила в себя пересмотр списка участников ассоциации, также был избран новый состав правления. По решению участников управляющий директор Алексей Морозов останется на этой должности до 2023 года.

«Мы утвердили обновлённый состав общего собрания Ассоциации МХЛ, куда постарались привлечь представителей всей хоккейной общественности. Обновлённый состав продолжит плотно работать совместно с КХЛ, ФХР и клубами с целью обеспечить развитие профессионального молодёжного хоккея. Наша стратегия развития продолжает воплощаться в жизнь. Лига движется вперёд и во втором десятилетии своего существования. Наша главная цель – дать молодым хоккеистам возможность заниматься хоккеем и профессионально расти в нашей стране», — заявил Морозов.