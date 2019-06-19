Гортон — о драфте юниоров НХЛ: в «Рейнджерс» считают, что выиграли лотерею

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон поделился ожиданиями от предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги. Клуб с Бродвея будет выбирать под вторым номером.

Мы находимся в очень хорошем положении. При любом раскладе мы получим очень хорошего игрока. Мы чрезвычайно рады, что у нас есть шанс получить хоккеиста, вокруг которого можно строить команду. Такой шанс выпадает не так уж часто. Наши болельщики знают и ждут этого.

Мы даже посчитали, что выиграли лотерею. Мы в любом случае получим хоккеиста, который будет решать исход матча. У нас давно уже не было такой возможности, и эта перспектива придёет нам и нашим болельщикам сил и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Всё это очень волнительно. Наш клуб ещё никогда не выбирал под таким высоким номером, и мы постараемся извлечь из этой возможности максимальную пользу", — цитирует Гортона официальный сайт НХЛ.