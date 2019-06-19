Тротц объяснил, почему сейчас хоккей находится в наилучшем состоянии в истории

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о прогрессе молодых игроков в НХЛ.

«Тех, кого мы сейчас видим в этом зале, я бы разделил на таланты и профессиональные таланты. Что я имею в виду? Есть такая степень профессионализма, которую может обеспечить только человеческая зрелость. Мы видим массу молодых ребят, которые очень хороши. Они врываются в НХЛ вихрем. Они яркие, они меняют саму игру, но у них ещё нет каждодневного профессионализма и зрелости, которые есть, скажем, у Патриса Бержерона или Джастина Уильямса. У них ещё просто не накопился подобный опыт. А умение переваривать и направлять в нужное русло все взлёты и падения профессиональной карьеры приходит только с опытом. Но Бержерон с Уильямсом обязательно передадут свои знания молодым ребятам.

Думаю, что если смотреть на скорости, мастерство и уровень подготовки, с которым новички вливаются в НХЛ, то хоккей находится сейчас в своём наилучшем состоянии в истории. Те молодые ребята, которых нет сейчас в Лас-Вегасе, ещё обязательно приедут за своими призами, когда усвоят все эти уроки», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.