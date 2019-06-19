Московское «Динамо» объявило предварительный состав на сезон-2019/20

Сегодня, 19 июня 2019 года, состоялся совет директоров АНО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва», информирует пресс-служба клуба.

На совещании были утверждён предварительный состав московского «Динамо» на сезон-2019/20.

Состав команды «Динамо» Москва:

Голкиперы: Иван Бочаров и Александр Ерёменко.

Защитники: Артём Волков, Михаил Григорьев, Кирилл Лямин, Андрей Миронов, Юусо Хиетанен.

Нападающие: Андрей Алексеев, Максим Афиногенов, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Иван Игумнов, Микс Индрашис, Вячеслав Кулёмин, Дмитрий Моисеев, Андре Петерссон, Александр Петунин, Даниил Тарасов, Павел Ткаченко, Вадим Шипачёв.

В клубе подчеркнули, что данный состав не является окончательным, и формирование команды продолжается. Также в «Динамо» отметили, что контракты с Дмитрием Огурцовым и Георгием Бусаровым на данный момент не зарегистрированы лигой.