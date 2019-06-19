Российский нападающий Вадим Шипачёв продолжит карьеру в московском «Динамо», заявил генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов.
«Ситуация с Шипачёвым простая. Данный хоккеист имеет с нашим клубом действующий контракт. Всё, что касается разговоров о его предположительном обмене, на сегодняшний день не рассматривается. Мы рассчитываем на Вадима. В следующем сезоне он у нас.
Как прошёл переход игроков от одного юрлица в другое? На протяжении полутора-двух месяцев шла работа с юристами. В результате все игроки перешли в новое юрлицо в соответствии с регламентом КХЛ. Все игроки по закону лиги трудоустроились у нас», — заявил Меркулов.
В минувшем сезоне Шипачёв установил общий рекорд по результативности за всю историю клуба. На счету 87-го номера бело-голубых 76 (21+55) очков, набранных в 72 играх. Индрашис провёл 66 матчей за клуб и заработал 36 (17+19) очков.
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