Петтерссон: приятно, когда пишут: «Вау, ты у самого Кросби выиграл вбрасывание»

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон считает, что хоккей с каждым годом становится быстрее.



«По моим ощущениям хоккей действительно становится и моложе, и быстрее. Говорю это не к тому, что ветераны с сегодняшним хоккеем не справляются. Но мне, знаете, тоже приятно получать от друзей сообщения вроде: «Вау, ты у самого Кросби вбрасывание выиграл!» — приводит слова Петтерссона официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне, который стал для шведа дебютным в Национальной хоккейной лиге, он провёл 71 матч в регулярном чемпионате. На счету скандинава 28 заброшенных шайб и 38 результативных передач при показателе полезности «+3». Петтерссон считается одним из претендентов на приз лучшему новичку сезона.

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