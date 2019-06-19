Воспитанник «Трактора» стал первым новичком дебютанта ВХЛ «Хумо»

Нападающий системы «Трактора» Денис Мошаров принял решение сменить команду.



По информации пресс-службы челябинского клуба, 26-летний хоккеист подписал контракт с узбекским клубом «Хумо», который в новом сезоне дебютирует в Высшей хоккейной лиге. В последние сезоны воспитанник «Трактора» играл в клубе ВХЛ «Челмет».



За время, проведенное в системе «Трактора», Денис отыграл 15 матчей за «Трактор», 272 игры за «Челмет» (35 шайб, 38 передач) и 220 встреч за «Белых медведей» (56 шайб, 64 передачи), в составе которых он стал бронзовым призёром МХЛ-2014. Кроме того, Денис является обладателем Кубка Вызова МХЛ-2013.

В минувшем сезоне «Трактор» вышел в плей-офф КХЛ, где проиграл в первом раунде «Автомобилисту» со счётом 0-4.