Один из фаворитов драфта юниоров НХЛ: теперь можно сидеть и ничего не делать

Защитник Боуэн Байрам, который является одним из фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги, поделился ожиданиями от мероприятия. Церемония пройдёт в Ванкувере 21 и 22 июня. Байрама могут выбрать под третьим или четвёртым номером.



«Любой подросток, связанный с хоккеем, мечтает рано или поздно оказаться в НХЛ. Я всегда был уверен в себе и своих способностях. Впрочем, я лишь недавно осознал, что у меня есть возможность попробовать силы в сильнейшей хоккейной лиге мира.



Мне удалось добиться заметного прогресса за последний год. Я значительно вырос как личность. Горжусь тем, что являюсь трудолюбивым парнем. Я усердно работал, чтобы подойти к драфту в хорошей форме. Теперь можно сидеть сложив руки и ждать, что произойдёт. Всё очень просто», — приводит слова Байрама TSN.

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