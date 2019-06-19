Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Анахайм» выкупил контракт Перри, всю карьеру проведшего в клубе

«Анахайм» выкупил контракт Перри, всю карьеру проведшего в клубе
Хоккей / НХЛ 0

Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» выкупил контракт нападающего Кори Перри, информирует официальный сайт «уток». Обладатель Кубка Стэнли — 2007 становится неограниченно свободным агентом.

У 34-летнего игрока оставалось ещё два года контракта с зарплатой в $ 8,625 млн. В контракте также был предусмотрен полный запрет на обмен. Таким образом, «Дакс» выплатят канадцу $ 8 млн за четыре года. Перри играл за «Анахайм» с 2005 года.

В минувшем сезоне канадец набрал 10 (6+4) очков в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-14». Форвард провёл первый матч в сезоне только 3 февраля 2019 года. Кори пропустил четыре месяца из-за травмы колена, полученной на предсезонке. Изначально предполагалось, что хоккеист выбыл из строя на пять месяцев, но его восстановление прошло с опережением графика.

Ничушкин останется без контракта? Главные кандидаты на выкуп
Этим людям готовы заплатить за то, чтобы они не играли.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент