«Анахайм» выкупил контракт Перри, всю карьеру проведшего в клубе

Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» выкупил контракт нападающего Кори Перри, информирует официальный сайт «уток». Обладатель Кубка Стэнли — 2007 становится неограниченно свободным агентом.

У 34-летнего игрока оставалось ещё два года контракта с зарплатой в $ 8,625 млн. В контракте также был предусмотрен полный запрет на обмен. Таким образом, «Дакс» выплатят канадцу $ 8 млн за четыре года. Перри играл за «Анахайм» с 2005 года.



В минувшем сезоне канадец набрал 10 (6+4) очков в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-14». Форвард провёл первый матч в сезоне только 3 февраля 2019 года. Кори пропустил четыре месяца из-за травмы колена, полученной на предсезонке. Изначально предполагалось, что хоккеист выбыл из строя на пять месяцев, но его восстановление прошло с опережением графика.