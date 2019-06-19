Хейз подписал контракт с «Филадельфией» на 7 лет с зарплатой $ 7,14 млн в год
«Филадельфия Флайерз» объявила о подписании семилетнего контракта с нападающим Кевином Хейзом, информирует официальный сайт клуба. По условия соглашения, среднегодовая зарплата игрока составит $ 7,14 млн в год.
По предыдущему контракту Кевин получал $ 5,1 млн в год. В ходе сезона-2018/19 американский нападающий был обменян в «Виннипег Джетс» из «Нью-Йорк Рейнджерс».
В прошедшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 81 матче минувшего регулярного чемпионата и сумел записать в свой актив 68 (24+44) баллов при показателе полезности «-2» и 12 минутах штрафного времени.
В шести встречах плей-офф Хейз набрал 3 (2+1) очка. «Джетс» со счётом 2-4 проиграли «Сент-Луис Блюз» в серии первого раунда Западной конференции.
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