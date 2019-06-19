Макдэвид: «Эдмонтону» нужен такой человек, как Холланд

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о назначении Кена Холланда на пост генерального менеджера клуба.



«Всё идёт своим чередом. Мне кажется, что Холланд уже говорил об этом. Мне нечего добавить, он всё объяснил. Холланд не скрывает своих планов, честно обсуждает их с игроками, открыт для прессы. Всё это замечательно. У него огромный опыт. Именно такой человек нужен нам на этом месте.



Холланд и Типпетт — очень опытные специалисты, они давно работают в лиге и знают, что делают. Им не потребуется много времени, чтобы освоиться на новом месте, а это придаст нам стабильности. Надо всегда быть оптимистом, иначе нельзя. Кен займётся своей работой, Дэйв — своей. Меня это радует», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

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