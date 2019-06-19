«Каролина» испытывает трудности с новыми контрактами Мразека и Макэлинни

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал, как проходят переговоры по новым контрактам вратарей Петра Мразека и Кёртиса Макэлинни.
«Мы пытаемся заключить новые контракты, но ситуация такова, что, по всей видимости, нам так и не удастся подписать новые соглашения. Если «Каролина» не сохранит вратарей, то отправится на рынок свободных агентов. Посмотрим, что произойдёт 1 июля», — приводит слова Уодделла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В сезоне-2018/19 Мразек провёл 40 матчей в регулярном чемпионате, одержав 23 победы. Он отражал 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,39. Кроме того, голкипер оформил четыре «сухаря». В 11 матчах плей-офф он отражал 89,4% бросков, пропуская 2,73 шайбы за игру.
На счету Макэлинни 33 матча в регулярном чемпионате. Он одержал 20 побед, пропуская 2,58 шайбы за матч и отражая 91,2% бросков. В плей-офф он отражал 93% бросков с коэффициентом надёжности 2,01 в пяти играх.
- 19 июня 2019
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