Генменеджер «Филадельфии»: Хейз сделает наш состав более мастеровитым

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер прокомментировал подписание контракта с нападающим Кевином Хейзом. Форвард подписал семилетний контракт с зарплатой 7,14 млн в год.
«Мы очень рады, что Кевин подписал долгосрочный контракт. Он демонстрирует умный хоккей и здорово действует на обоих концах площадки. Сейчас наступает расцвет его карьеры. Кевин сделает наш состав более мастеровитым», — цитирует Флетчера официальный сайт «лётчиков».
В ходе сезона-2018/19 американский нападающий был обменян в «Виннипег Джетс» из «Нью-Йорк Рейнджерс».
В прошедшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 81 матче минувшего регулярного чемпионата и сумел записать в свой актив 68 (24+44) баллов при показателе полезности «–2» и 12 минутах штрафного времени.
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