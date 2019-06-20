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Александр Барков — обладатель «Леди Бинг Трофи»

Александр Барков — обладатель «Леди Бинг Трофи»
Хоккей / НХЛ 0

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков стал обладателем «Леди Бинг Трофи», который ежегодно вручается хоккеисту, в течение сезона демонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения.

В борьбе за этот титул Барков обошёл форварда «Калгари Флэймз» Шона Монахана и обладателя «Леди Бинг Трофи» по итогам сезона-2013/14, нападающего «Сент-Луис Блюз» Райана О`Райлли.

В минувшем сезоне Барков установил личный рекорд «Флориды», набрав 96 (35+61) очков при восьми минутах штрафа.

В прошлом сезоне обладателем приза стал Вильям Карлссон из «Вегас Голден Найтс», Барков и О’Райлли также были в тройке финалистов.

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