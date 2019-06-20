Лучший генеральный менеджер сезона — Дон Суини из «Бостона»

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.

Лучший генеральный менеджер сезона — Дон Суини из «Бостон Брюинз». За четыре сезона работы Суини на посту генменеджера «Брюинз» впервые вышли в финал Восточной конференции. В первый год под его началом команда не пробилась в плей-офф (2016), но потом поднималась всё выше и выше в борьбе за Кубок Стэнли. В минувшем регулярном чемпионате «Бостон» набрал 107 очков, разделив второе место в НХЛ с «Калгари Флэймз».

Другие претенденты — Даг Армстронг («Сент-Луис Блюз») и Дон Уодделл («Каролина Харрикейнз»).

Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Бостон» уступил «Сент-Луису» со счётом 4-3. Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году.