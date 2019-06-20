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Джиордано выиграл приз лучшему защитнику сезона в НХЛ

Джиордано выиграл приз лучшему защитнику сезона в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.

Защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано стал обладателем «Норрис Трофи» — приза, вручаемого лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата в НХЛ. Его соперниками в борьбе за награду были Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс») и Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

В минувшем сезоне 35-летний Джиордано набрал 74 (17+57) очка в 78 матчах регулярки при показателе полезности «+39».

В прошлом сезоне лауреатом награды стал Хедман, а в 2017-м приз достался Бёрнсу.

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