Робин Ленер выиграл «Билл Мастертон Трофи»

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» — приза, вручаемого игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Шведский вратарь победил алкогольную и наркологическую зависимость, вылечился от биполярного расстройства личности и в 46 играх минувшего сезона одержал 25 побед, парируя 93% бросков и пропуская в среднем за матч 2,13 шайбы.

Другие претенденты — капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата. В прошлом сезоне обладателе трофея стал нападающий Брайан Бойл, выступавший тогда за «Нью-Джерси Дэвилз».