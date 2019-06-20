Робин Ленер выиграл «Билл Мастертон Трофи»

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.
Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» — приза, вручаемого игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Шведский вратарь победил алкогольную и наркологическую зависимость, вылечился от биполярного расстройства личности и в 46 играх минувшего сезона одержал 25 побед, парируя 93% бросков и пропуская в среднем за матч 2,13 шайбы.
Другие претенденты — капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата. В прошлом сезоне обладателе трофея стал нападающий Брайан Бойл, выступавший тогда за «Нью-Джерси Дэвилз».
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