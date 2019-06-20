Василевский — о завоевании «Везины»: потрясающие эмоции, я нервничал
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился эмоциями после завоевания «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Для россиянина эта награда стала первой в карьере.
«Потрясающие эмоции. Я был на нервах. Это не только моя награда, а всей команды. Спасибо за всё, ребята, я вас люблю», — сказал Василевский.
Соперниками россиянина в борьбе за награду были голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер и вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп.
В прошлом сезоне обладателем трофея стал голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне. Для самого Василевского это было второе попадание кряду в тройку финалистов. Он — второй россиянин в истории, победивший в этой номинации, после Сергея Бобровского.
Андрей Василевский выиграл приз лучшему голкиперу сезона в НХЛ
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