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Василевский — о завоевании «Везины»: потрясающие эмоции, я нервничал

Василевский — о завоевании «Везины»: потрясающие эмоции, я нервничал
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился эмоциями после завоевания «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Для россиянина эта награда стала первой в карьере.

«Потрясающие эмоции. Я был на нервах. Это не только моя награда, а всей команды. Спасибо за всё, ребята, я вас люблю», — сказал Василевский.

Соперниками россиянина в борьбе за награду были голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер и вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп.

В прошлом сезоне обладателем трофея стал голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне. Для самого Василевского это было второе попадание кряду в тройку финалистов. Он — второй россиянин в истории, победивший в этой номинации, после Сергея Бобровского.

Андрей Василевский выиграл приз лучшему голкиперу сезона в НХЛ
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