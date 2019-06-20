Кучеров выиграл «Харт Трофи», обойдя Кросби и Макдэвида

В Лас-Вегасе завершилась церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2018/19. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» — награды, которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Кучеров – четвёртый россиянин в истории НХЛ, победивший в этой номинации, после Сергея Фёдорова, Александра Овечкина и Евгения Малкина.

Помимо Кучерова на награду претендовали нападающие капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, вылетев с командой в серии с «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Кучеров также завоевал «Тед Линдсей Эворд».