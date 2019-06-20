Фото Кучерова с тремя главными индивидуальными призами НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал главным триумфатором традиционной церемония вручении наград НХЛ, выиграв три главных индивидуальных приза — «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».

В борьбе за «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ — Кучеров опередил форварда «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна и нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Арт Росс Трофи» Никита завоевал как лучший бомбардир регулярного сезона.

В номинации «Харт Трофи», которая вручается самому ценному игроку чемпионата, Кучеров опередил капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, вылетев с командой в серии с «Коламбус Блю Джекетс».