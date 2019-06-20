Остон Мэттьюс попал на обложку игры NHL 20

Компания EA Sports представила информацию об игре NHL 20. Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал новым лицом самой популярной хоккейной компьютерной игры.



«Это очень круто, я играю в эту игру всю жизнь. Видеть себя на её обложке просто потрясающе», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL.



В минувшем сезоне 21-летний хоккеист провёл 68 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 37 заброшенных шайб и 36 результативных передач при показателе полезности «-9» и 12 минутах штрафного времени. В плей-офф американец отыграл в семи матчах и набрал 6 (5+1) баллов при показателе полезности «-3».

«Торонто» вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде «Бостон Брюинз» со счётом 3-4.