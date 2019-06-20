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Василевский получил 28 первых мест из 31 в голосовании на «Везину»

Василевский получил 28 первых мест из 31 в голосовании на «Везину»
Хоккей / НХЛ 0

В Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.

«Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — впервые достался российскому голкиперу «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому. Его соперниками в борьбе за награду были голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер и вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп.

Василевский получил 28 первых мест из 31 в опросе, определявшем лучшего вратаря. Ещё два человека поставили россиянина на второе место, а один не включил Андрея в тройку лучших. Таким образом, Василевский набрал 146 очков, значительно опередив Бишопа (64) и Ленера (17).

Сергей Бобровский занял в голосовании девятое место. Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» набрал четыре очка (одно второе и одно третье место).

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Он стал третьим россиянином, выигравшим три главных индивидуальных приза в одном сезоне.
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