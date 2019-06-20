ХК «Сочи» подтвердил назначение Гомоляко на должность спортивного директора

Известный в прошлом хоккеист Сергей Гомоляко назначен спортивным директором «Сочи», информирует официальный сайт черноморского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». 49-летний функционер сменил на этом посту Рашида Хабибулина.

Гомоляко после завершения игровой карьеры работал ассистентом главного тренера в «Витязе», «Автомобилисте» и магнитогорском «Металлурге». В бытность игроком выступал в составе «Трактора», «Магнитки», «Лады», «Северстали», «Мечела», «Химика» и «Салавата Юлаева».



В сезоне-2018/19 черноморская команда заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ подопечные Сергея Зубова проиграли «Локомотиву» со счётом 2-4, одержав две победы на своей площадке. По окончании сезона «леопарды» подписали новый контракт с наставником команды.