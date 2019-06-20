ХК «Сочи» подтвердил назначение Гомоляко на должность спортивного директора

Известный в прошлом хоккеист Сергей Гомоляко назначен спортивным директором «Сочи», информирует официальный сайт черноморского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». 49-летний функционер сменил на этом посту Рашида Хабибулина.
Гомоляко после завершения игровой карьеры работал ассистентом главного тренера в «Витязе», «Автомобилисте» и магнитогорском «Металлурге». В бытность игроком выступал в составе «Трактора», «Магнитки», «Лады», «Северстали», «Мечела», «Химика» и «Салавата Юлаева».
В сезоне-2018/19 черноморская команда заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ подопечные Сергея Зубова проиграли «Локомотиву» со счётом 2-4, одержав две победы на своей площадке. По окончании сезона «леопарды» подписали новый контракт с наставником команды.
- 20 июня 2019
-
10:28
-
10:03
-
09:45
-
09:21
-
09:09
-
08:36
-
08:28
-
08:13
-
06:49
-
05:41
-
05:28
-
05:24
-
04:55
-
04:45
-
04:35
-
04:27
-
04:10
-
04:05
-
04:00
-
03:44
-
03:36
-
03:26
- 19 июня 2019
-
23:59
-
23:22
-
22:56
-
22:31
-
22:20
-
21:27
-
21:10
-
20:52
-
20:31
-
20:02
-
19:47
-
19:19
-
19:06