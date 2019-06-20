Агент Пульюярви: если «Эдмонтон» не обменяет Ессе, он проведёт сезон в Европе

Маркус Лехто, агент нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Ессе Пульюярви, рассказал о будущем клиента.
«Если «Эдмонтон» не обменяет Ессе, он проведёт сезон в Европе. Могу отметить, что Пульюярви больше не планирует выступать за «Ойлерз». Нет смысла возвращаться туда, где он играл в прошлом сезоне. Это не лучший вариант для обеих сторон. Разговоры о расставании идут на протяжении последних недель. Ессе нужно перезагрузить карьеру, при этом у него нет никаких претензий к «Эдмонтону», — цитирует агента Sportsnet.
В минувшем сезоне Пульюярви выступал в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз». В регулярном чемпионате финский нападающий принял участие в 46 встречах, записав в свой актив 9 (4+5) баллов при показателе полезности «–14» и 16 минутах штрафа.
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